После отставки Смолия его обязанности временно будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.
«Если это опять будет сделано, как с Рябошапкой, когда пришлось привлекать голоса «Оппозиционной платформы», усилятся подозрения, что Зеленский якобы сдает идеалы Майдана и евроинтеграции», — указал эксперт.
По его мнению, Зеленскому и властям в этом случае надо будет заверять, что меморандум с МВФ будет выполняться.
Кроме того, обратил внимание Попов, Смолий устраивал МВФ, и после его отставки может возникнуть фактор конфликтующего с фондом олигарха Игоря Коломойского, учитывая связь Смолия с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.
Пойдут разговоры, что Зеленский снова стал человеком Коломойского и что Коломойский снова будет увеличивать свое влияние, пояснил политолог.
Финансовые власти страны в принципе понимают, что нужно менять монетарную политику и избавляться от кредитной зависимости, однако вопрос состоит в том, где взять дешевые деньги, заключил собеседник издания.