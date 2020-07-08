Отставка Якова Смолия с поста главы Нацбанка Украины теоретически может привести к изменениям в монетарной политике страны, но пока неизвестно, кто будет назначен вместо Смолия и как будут собираться голоса. Об этом рассказал политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Попов: Заигрывание Зеленского с радикалами может привести к насилию на выборах © sobityadnya.ru Екатерина Рожкова.

«Если это опять будет сделано, как с Рябошапкой, когда пришлось привлекать голоса «Оппозиционной платформы», усилятся подозрения, что Зеленский якобы сдает идеалы Майдана и евроинтеграции», — указал эксперт.

По его мнению, Зеленскому и властям в этом случае надо будет заверять, что меморандум с МВФ будет выполняться.

Кроме того, обратил внимание Попов, Смолий устраивал МВФ, и после его отставки может возникнуть фактор конфликтующего с фондом олигарха Игоря Коломойского, учитывая связь Смолия с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

Пойдут разговоры, что Зеленский снова стал человеком Коломойского и что Коломойский снова будет увеличивать свое влияние, пояснил политолог.

Финансовые власти страны в принципе понимают, что нужно менять монетарную политику и избавляться от кредитной зависимости, однако вопрос состоит в том, где взять дешевые деньги, заключил собеседник издания.