Более того, отметил эксперт, в тех войнах, где оборонительный мотив был не очевиден, Россия чаще всего проигрывала, зато в бесспорно оборонительных войнах чаще всего побеждала, причем, что называется, с разгромным счетом.
«И старая фраза о том, что за десять веков оборонительных войн Россия распространилась на шестую часть суши, — это никоим образом не анекдот», — констатировал Вассерман.
Завоевание Россией среднеазиатских земель в 1860-70-х годах последовало после того, как на фоне резкого ухудшения экономической ситуации и произвола местных властей резко участились налеты из Средней Азии на близлежащие русские регионы, привел пример он.
Россия является самостоятельной и самодостаточной цивилизацией, и именно поэтому она не собирается никого переделывать по образу и подобию своему, заключил собеседник издания.