Хотя России приходится воевать много, подавляющее большинство войн, которые она вела на протяжении всей своей истории, к удивлению историков, носили оборонительный характер. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

«И старая фраза о том, что за десять веков оборонительных войн Россия распространилась на шестую часть суши, — это никоим образом не анекдот», — констатировал Вассерман.

Завоевание Россией среднеазиатских земель в 1860-70-х годах последовало после того, как на фоне резкого ухудшения экономической ситуации и произвола местных властей резко участились налеты из Средней Азии на близлежащие русские регионы, привел пример он.

Россия является самостоятельной и самодостаточной цивилизацией, и именно поэтому она не собирается никого переделывать по образу и подобию своему, заключил собеседник издания.