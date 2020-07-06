«Совет воздержался от назначения Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя председателя Национального банка Украины… Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Национального банка Украины», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в соответствии со статьей 20 закона Украины «О Национальном банке Украины» заместитель регулятора, срок полномочий которого истек, занимает пост до вступления в должность нового заместителя председателя Национального банка Украины.
После отставки главы НБУ Якова Смолия его обязанности временно будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.