Совет НБУ на внеочередном заседании отклонил решение о назначении Олега Чурия на должность замглавы Нацбанка. Об этом 6 июля сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин

«Совет воздержался от назначения Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя председателя Национального банка Украины… Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Национального банка Украины», — говорится в сообщении.

Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия © Julia Berezovska/ Press office NBU

После отставки главы НБУ Якова Смолия его обязанности временно будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.