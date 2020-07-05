Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию. Также, по его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет «Нептун».
«Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами», — пояснил парламентарий.
Цеков считает, что украинскому руководству следует прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у своих западных покровителей, бряцая оружием у российских границ.
Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника, а тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг, резюмировал сенатор.