Главным врагом Украины является не Россия, как утверждают представители Киева, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну. Об этом рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков 5 июля в комментарии РИА Новости

Украинский эксперт описал, что радикалы сделают с Зеленским, если он будет заигрывать с ними © пресс-служба президента Украины Алексей Неижпапа заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию. Также, по его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет «Нептун».

«Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами», — пояснил парламентарий.

Цеков считает, что украинскому руководству следует прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у своих западных покровителей, бряцая оружием у российских границ.

Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника, а тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг, резюмировал сенатор.