Ранее депутат Европарламента от Литвы Аушра Малдейкене, стоя перед президентским дворцом, попросила президента Литвы Гитанаса Науседу надеть радужный значок, в знак того, что ему небезразличны все граждане страны.
Видеозапись обращения к президенту страну на своей странице опубликовала Венцкене.
«Массовая бедность в Литве. Растущая социальная изоляция. Бесконечная эмиграция из Литвы. Уму непостижимая коррупция. Крах правоохранительных органов. Вымирание нации. Распад государства…И для них очень важен разноцветный значок… Дилемма: носить или не носить?! Стыдно и печально», — прокомментировала видео Венцкене.
В Литве однополые браки между людьми одного пола не регистрируются, не имеет и юридического статуса и партнерство между людьми одного пола.
Сама Неринга Венцкене получила известность своей борьбой с педофилией в Литве. Жертвой педофилов стала ее племянница, а брат, пытавшийся защитить дочь, погиб при странных обстоятельствах.
В 2013 году Венцкене вместе с сыном была вынуждена бежать в США, откуда ее выслаи в Литву для суда.