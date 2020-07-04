Литовским властям следует обратить внимание на более важные для страны проблемы, чем защита прав представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом 4 июля на своей странице в Facebook заявила бывшая судья и экс-депутат Сейма Литвы Неринга Венцкене, передает Sputnik

Ранее депутат Европарламента от Литвы Аушра Малдейкене, стоя перед президентским дворцом, попросила президента Литвы Гитанаса Науседу надеть радужный значок, в знак того, что ему небезразличны все граждане страны.

Видеозапись обращения к президенту страну на своей странице опубликовала Венцкене.

«Массовая бедность в Литве. Растущая социальная изоляция. Бесконечная эмиграция из Литвы. Уму непостижимая коррупция. Крах правоохранительных органов. Вымирание нации. Распад государства…И для них очень важен разноцветный значок… Дилемма: носить или не носить?! Стыдно и печально», — прокомментировала видео Венцкене.

В Литве однополые браки между людьми одного пола не регистрируются, не имеет и юридического статуса и партнерство между людьми одного пола.

Сама Неринга Венцкене получила известность своей борьбой с педофилией в Литве. Жертвой педофилов стала ее племянница, а брат, пытавшийся защитить дочь, погиб при странных обстоятельствах.

В 2013 году Венцкене вместе с сыном была вынуждена бежать в США, откуда ее выслаи в Литву для суда.