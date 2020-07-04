Александр Лукашенко надеется на сотрудничество в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования. Хозяину Белого дома лидер Белоруссии пожелал крепкого здоровья и успешных выборов главы государства.
«Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов», — отметил белорусский президент.
Посольства обеих стран в настоящее время возглавляют временные поверенные. Минск и Вашингтон отозвали послов после дипломатического скандала в 2008 году.
Готовность обменяться послами стороны подтвердили в феврале этого года вовремя визита в Белоруссию госсекретаря США Майк Помпео. Ожидается, что это произойдет летом 2020 года.
Белоруссия отметила день независимости 3 июля. В этот день прошли акции протеста оппозиционных сил, в ходе которых, по данным правозащитного центра «Весна», силовики задержали 17 человек.