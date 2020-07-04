Одна из главных целей внешней политики Белоруссии – строительство прочных, конструктивных отношений с США на основании общих ценностей и приоритетов. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко его американскому коллеге Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля

Александр Лукашенко надеется на сотрудничество в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования. Хозяину Белого дома лидер Белоруссии пожелал крепкого здоровья и успешных выборов главы государства.

«Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов», — отметил белорусский президент.

Праздник номер один. Записки очевидца о Дне независимости Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

Готовность обменяться послами стороны подтвердили в феврале этого года вовремя визита в Белоруссию госсекретаря США Майк Помпео. Ожидается, что это произойдет летом 2020 года.

Белоруссия отметила день независимости 3 июля. В этот день прошли акции протеста оппозиционных сил, в ходе которых, по данным правозащитного центра «Весна», силовики задержали 17 человек.