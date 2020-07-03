Китай поставляет свои товары в Европу через транссибирскую магистраль, Москву, Минск, Варшаву, Берлин. Это сейчас самый загруженный маршрут, но есть определенные проблемы на белорусско-польской границе. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаевед Вавилов: Россия остается единственной страной, способной жить без надзора США © скриншот видео Телеканал Сталинград

«В данном случае, конечно, в Пекине считают, что это рука Вашингтона и на Польшу влияет США. Поэтому сухопутный маршрут через Польшу и Белоруссию в связи с активизацией американских контактов сегодня в Пекине рассматривается как не очень стабильный», — указал Вавилов.

Также, по его словам, существует альтернативный маршрут китайских грузов через Санкт-Петербург, но по большей части этот проект не реализован.

Достраивается железная дорога из западного Китая, которая через Казахстан и Урал выходит в Баренцево море и дальше идет в Северное море до Европы, но и этот проект тоже еще не достроен, уточнил специалист.

Получается, что, одной стороны, очень много китайских железнодорожных маршрутов идет через страны СНГ в Европу, а с другой — они все нестабильны в силу активного американо-китайского противостояния, заключил он.