Китайцы постоянно обвиняют польских таможенников и польские логистические компании в том, пояснил эксперт, что они сильно задерживают китайские грузы на пути в Германию.
«В данном случае, конечно, в Пекине считают, что это рука Вашингтона и на Польшу влияет США. Поэтому сухопутный маршрут через Польшу и Белоруссию в связи с активизацией американских контактов сегодня в Пекине рассматривается как не очень стабильный», — указал Вавилов.
Также, по его словам, существует альтернативный маршрут китайских грузов через Санкт-Петербург, но по большей части этот проект не реализован.
Достраивается железная дорога из западного Китая, которая через Казахстан и Урал выходит в Баренцево море и дальше идет в Северное море до Европы, но и этот проект тоже еще не достроен, уточнил специалист.
Получается, что, одной стороны, очень много китайских железнодорожных маршрутов идет через страны СНГ в Европу, а с другой — они все нестабильны в силу активного американо-китайского противостояния, заключил он.