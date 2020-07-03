Режиссером ленты выступил Андрей Иванюк. Для него это дебют в большом кино, а сам фильм основан на реальных историях из его жизни.
По сюжету, герой актера Богдана Бенюка с позывным Борода с молодым напарником на машине отправляется в штаб для решения вопросов со снабжением своего подразделения, которое в составе украинской армии дислоцируется в Донбассе.
«Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, встречаться с военными и гражданскими, попадая в различные передряги — смешные и не очень», — говорится в официальном описании фильма.
Премьера картины запланирована на 20 августа.
Фильм «Восточник» — не первое обращение украинских кинорежиссеров к теме вооруженного противостояния в Донбассе. В свое время в прокате побывали такие ленты, как «Киборги» (2017) и «Позывной Бандерас». Обе работы получили смешанные отзывы критиков.