Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ограничением Пекином автономии Гонконга, передает Bloomberg 2 июля

Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

При этом, по данным агентства, одобренный Палатой представителей законопроект отличается от версии, принятой Сенатом 25 июня. В связи с этим верхняя палата американского парламента снова должна будет проголосовать по данному законопроекту. После этого он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

В конце июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, который нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв госвласти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявляла, что этот закон нарушает принцип «одна страна — две системы». Власти КНР в ответ на критику неоднократно призывали не вмешиваться во внутренние дела Китая.