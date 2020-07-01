Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович обвинил членов партии «Слуга народа» в предательстве. Об этом он заявил накануне в эфире телеканала «112 Украина»

Так политик прокомментировал слова депутата от фракции «Слуга народа», главы парламентского комитета по соцполитике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».

«Прошлая неделя показала, что вы уже не "слуги", вы уже "господа". Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды», — сказал Рабинович.

Партия Медведчука потребовала отдать под суд Третьякову из-за «детей низкого качества» © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

«Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет. Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах», — сказал Рабинович.

По мнению политика, Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм.