Человечество придет к новым формам социального взаимодействия и социальной активности, которые реально изменят мир. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Вадим Самодуров

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования © из личного архива Вадима Самодурова

«Я не исключаю, что человечество в недалеком будущем придет к тому, что заменит коррумпированных, алчных и неэффективных чиновников искусственным интеллектом. И это совершенно не «научная фантастика». Это уже есть. Во время карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса, мы убедились, что он (искусственный интеллект) — пусть даже и в примитивных формах — но прекрасно работает и может решать насущные задачи, связанные с функционированием социума и мегаполисов», — считает Вадим Самодуров.

При этом самое главное, что должно произойти с человечеством, — это нахождение нового смысла своего существования, развитие осознанности, изменение модели собственного бытия на более совершенную и продвинутую, добавил политолог.

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