В этом году в разных регионах России, например, прошли виртуальные митинги без живого присутствия их участников. Однако эти протесты были замечены и услышаны даже на федеральном уровне, рассказал собеседник издания.
«Я не исключаю, что человечество в недалеком будущем придет к тому, что заменит коррумпированных, алчных и неэффективных чиновников искусственным интеллектом. И это совершенно не «научная фантастика». Это уже есть. Во время карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса, мы убедились, что он (искусственный интеллект) — пусть даже и в примитивных формах — но прекрасно работает и может решать насущные задачи, связанные с функционированием социума и мегаполисов», — считает Вадим Самодуров.
При этом самое главное, что должно произойти с человечеством, — это нахождение нового смысла своего существования, развитие осознанности, изменение модели собственного бытия на более совершенную и продвинутую, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.