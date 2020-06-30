«Всемирный банк рад сообщить о назначении господина Арупа Банерджи директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины», — говорится в сообщении.
Банерджи будет руководить сотрудничеством Банка с правительствами и партнерами в трех странах. Он будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты Группы Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине.
До назначения на эту должность Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой Банка в странах — членах ЕС.