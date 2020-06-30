Новым директором Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины стал Аруп Банерджи. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Всемирного банка

Всемирный банк решил помочь малоимущим семьям на Украине во время коронавируса © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Банерджи будет руководить сотрудничеством Банка с правительствами и партнерами в трех странах. Он будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), чтобы укрепить результаты Группы Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине.

До назначения на эту должность Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского союза, где осуществлял общее руководство операционной, стратегической и информационной работой Банка в странах — членах ЕС.