Турчинов заявил, что ему больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым он посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо.
По его словам, в жизнь украинцев возвращаются «заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения революции достоинства и кровь украинских патриотов». Поэтому сегодня, как никогда, необходимо объединение и консолидация всех ответственных патриотических сил.
«Украине необходима мирная перезагрузка власти… Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но, чтобы помочь объединению процесса и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность"», — написал он.