Бывший и.о. президента Украины и экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов объявил, что возглавил штаб партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом он написал 30 июня на своей странице в Facebook

«Был невменяем, устраивал истерики». Турчинов рассказал, как Янукович хотел его повесить на Крещатике © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, в жизнь украинцев возвращаются «заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения революции достоинства и кровь украинских патриотов». Поэтому сегодня, как никогда, необходимо объединение и консолидация всех ответственных патриотических сил.

«Украине необходима мирная перезагрузка власти… Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но, чтобы помочь объединению процесса и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность"», — написал он.