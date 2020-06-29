«Горняки предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь" выехали в столицу. 30 июня шахтеры из разных регионов Украины начинают в Киеве бессрочную акцию протеста, чтобы защитить свои гарантированные Конституцией права и передать президенту, премьер-министру, министру энергетики свои требования, среди которых: погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 24 июня 2020 года составляет 622,5 млн грн», — написал Волынец.
Среди перечисленных им требований шахтеров: отставка главы профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечение его к уголовной ответственности за развал отрасли, вывод шахт из простоя, запрет на импорт электроэнергии и угля из РФ и Белоруссии.