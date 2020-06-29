Работники государственных угольных шахт Украины намерены со вторника, 30 июня, начать в столице бессрочную акцию протеста с требованием погасить задолженность по заработной плате. Об этом сообщил 29 июня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

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