Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову почетного звания заслуженного артиста Туркменистана. Об этом 28 июня сообщило Туркменское телевидение

Неотложная задача. Лидер Туркменистана Бердымухамедов объявил войну гаджетам © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Назарбеков, будучи певцом, народным артистом, а с этого года еще и министром культуры Узбекистана, неоднократно принимал участие в концертах в Туркмении, в частности, в присутствии Бердымухамедова.

В 2017 году почетного звания "народный артист Туркменистана" был удостоен азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль оглы.