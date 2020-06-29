Неотложная задача. Лидер Туркменистана Бердымухамедов объявил войну гаджетам
Неотложная задача. Лидер Туркменистана Бердымухамедов объявил войну гаджетам
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
Согласно документу, главе узбекского Минкульта туркменское почетное звание присвоено за большие заслуги в укреплении дружбы, братства и добрососедства между народами Туркмении и Узбекистана, а также за успехи в развитии песенно-музыкального искусства и профессиональное мастерство.

Назарбеков, будучи певцом, народным артистом, а с этого года еще и министром культуры Узбекистана, неоднократно принимал участие в концертах в Туркмении, в частности, в присутствии Бердымухамедова.

В 2017 году почетного звания "народный артист Туркменистана" был удостоен азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль оглы.