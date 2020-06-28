«За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся на лечении 14 человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Всего, по состоянию на утро 28 июня, в ВСУ коронавирусом болеют 179 человек. За время пандемии выздоровели 310 военных, скончались — пять. На изоляции в настоящее время находятся 669 человек.
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием скончались 1129 человек, 18 934 выздоровели. За сутки инфекцию выявили у 917 человек.