Американским элитам не нужна дестабилизация ситуации в Кыргызстане, потому что это может привести к дестабилизации ситуации в сопредельных государствах, включая Казахстан. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia

Хотя неправительственные фонды США работали в Киргизии, продолжил Мамырайымов, вряд ли они оказывают большое влияние на киргизскую власть и на гражданское общество, чтобы раскачать обстановку в республике.

К тому же, добавил политолог, согласно последней стратегии по Центральной Азии, США заинтересованы в связности региона в том числе для развития Афганистана, и им вряд ли нужна какая-то дестабилизация.

Если же гипотетически говорить о противостоянии США китайским интересам, то американцам тем более невыгодна дестабилизация в регионе, поскольку слабый регион не сможет противостоять экспансии Пекина, заключил собеседник издания.