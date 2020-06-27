«Американцам это невыгодно. Они заинтересованы в том, чтобы сохранить и приумножить свои значительные инвестиции в Казахстане, и им невыгодно дестабилизировать обстановку в Казахстане», — пояснил эксперт.
Хотя неправительственные фонды США работали в Киргизии, продолжил Мамырайымов, вряд ли они оказывают большое влияние на киргизскую власть и на гражданское общество, чтобы раскачать обстановку в республике.
К тому же, добавил политолог, согласно последней стратегии по Центральной Азии, США заинтересованы в связности региона в том числе для развития Афганистана, и им вряд ли нужна какая-то дестабилизация.
Если же гипотетически говорить о противостоянии США китайским интересам, то американцам тем более невыгодна дестабилизация в регионе, поскольку слабый регион не сможет противостоять экспансии Пекина, заключил собеседник издания.