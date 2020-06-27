«В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют) именем несуществующего государства. Потому что государство — это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — сказал он.
Политик также заявил, что качество жизни на Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.
«Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — добавил он.
Ранее Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной. По его мнению, Россия опережает Украину в вопросах эффективности налогообложения, дерегуляции экономики и взаимодействия с бизнесом.