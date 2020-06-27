Украинское государство вытеснили местные чиновники. Об этом заявил глава исполкома национального Совета реформ Михаил Саакашвили, передает 26 июня «Украина 24»

«Забыл, какого государства он президент». Стерненко обрушился с критикой на Зеленского © Facebook, Георгий Бариленко сказал он.

Политик также заявил, что качество жизни на Украине жестко определяется принадлежностью к определенной группе.

«Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет», — добавил он.

Ранее Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной. По его мнению, Россия опережает Украину в вопросах эффективности налогообложения, дерегуляции экономики и взаимодействия с бизнесом.