Шарий сравнил работников офиса Зеленского с безголовыми курами

Блогер и лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий 26 июня в своем Facebook опроверг информацию Офиса президента Украины о том, что он не проходит как подозреваемый или обвиняемый ни по одному из уголовных дел в стране

Анатолий Шарий. Биографическая справка © commons.wikimedia/Westmclaren Малый Евгений Игоревич. Тупоголовые обитатели Офиса Президента. Вы уж ежели задумали уличить Шария в нежелании возвращаться в вашу процветающую страну законности, то хотя бы закройте уголовные производства. А то мечетесь как те куры без головы. Одна рука открывает, вторая выписывает бумажки об отсутствии преследований», — написал он.

Ранее нардеп от партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец сообщил, что в ответе Офиса генерального прокурора Украины на запрос говорится, якобы Шарий не проходит как подозреваемый или обвиняемый ни по одному из уголовных дел.

«На восьмой год "политических преследований", позиционирующий себя узником совести и пламенным оппозиционером Анатолий Шарий может смело возвращаться домой. Никаких препятствий. Избиратель ждет!», — написал Мотовиловец на своей странице в соцсети.

Журналист и блогер Шарий еще во времена президентства Януковича получил статус беженца в Литве и с тех пор проживает на территории Евросоюза. Во времена Януковича против него были открыты уголовные дела, что и послужило основанием для получения им статуса беженца.