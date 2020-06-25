«Внезапно появилось на горизонте и так же резко исчезло, не уплыло и т.д., а просто растворилось в воздухе. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся», — говорится в подписи к видео.
Пользователи Cети предположили, что это могло быть на самом деле. Разброс мнений выдался широким.
«Это фонарь береговой охраны!)», «Прожектор на корабле. Стоит статично. Все движение — дрожание рук оператора», «Китайский фонарик. Первый раз страшно, потом привыкаешь», «Золотой дождь))). Ну а если серьезно, то чудеса все же бывают и кто перестал в них верить, не умный», — пишут люди.