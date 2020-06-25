Жительница Харькова, отдыхая на пляже в Одессе, сняла, как над морем завис странный яркий шар, который вскоре резко пропал. Видео явления на днях опубликовали на странице сообщества «Харьков 1654» в Facebook

«Галюны от долгоиграющего карантина»: в небе над Одессой засняли НЛО — видео © СС0, Pixabay

Пользователи Cети предположили, что это могло быть на самом деле. Разброс мнений выдался широким.

«Это фонарь береговой охраны!)», «Прожектор на корабле. Стоит статично. Все движение — дрожание рук оператора», «Китайский фонарик. Первый раз страшно, потом привыкаешь», «Золотой дождь))). Ну а если серьезно, то чудеса все же бывают и кто перестал в них верить, не умный», — пишут люди.