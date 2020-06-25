Экс-президент Украины Петр Порошенко после избрания на высшую государственную должность был готов назначить Арсена Авакова кем угодно, только не главой МВД страны. Об этом 25 июня рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в интервью «РБК-Украина»

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