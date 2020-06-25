«Пусть он станет министром экономики, министром финансов, кем угодно, только не главой МВД», — сказал Геращенко, утверждая, что именно так тогда говорил Порошенко, который настаивал, чтобы пост министра внутренних дел остался за командой президента.
После этого, уверяет Геращенко, началась дискредитация Авакова.
Более того, Геращенко добавил, что если бы Авакова удалось сместить с поста еще в 2014 году, Порошенко, несмотря на концентрацию всей силовой вертикали власти, мог бы столкнуться с досрочным прекращением президентских полномочий.