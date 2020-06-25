Политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру рассказал, почему сейчас общество атомизировалось и в интернете появилось множество различных «гуру»

По его словам, всему виной интернет, где различные люди могут писать любую чушь и вести общество за собой.

«Поэтому сейчас общество атомизировалось, его очень трудно собрать в одной идее, потому что один считает, что рептилоиды прилетают с планеты Нибиру, а другой говорит: нет, они выходят из полой Земли. Кто-то скажет: как же из полой, если Земля плоская?», — констатировал эксперт.

В связи с этим он считает, что сейчас собрать общество вокруг одной идеи практически невозможно, так как у всех есть интернет, где у каждого «есть свой гуру или даже несколько гуру по разным вопросам, и все всё знают, сейчас каждый суслик — агроном».