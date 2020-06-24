Соединенные Штаты Америки хотят ввести новые пошлины на импортные товары из Германии, Франции, Великобритании и Испании на $3,1 млрд, пишет РИА Новости 24 июня со ссылкой на Управление торгового представителя США

«США рассматривают возможность введения новых пошлин объемом в 3,1 миллиарда долларов на экспортируемые товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании», — цитирует агентство сообщение американского ведомства.

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Повышение пошлин не обойдет стороной и европейские «люксовые» бренды типа Hermes и Givenchy, которые производят товары из кожи.

На продукцию компаний, производящих шампанское и коньяк, в частности, всемирно известные Moet Hennessy — Louis Vuitton, также намереваются повысить пошлины.