«США рассматривают возможность введения новых пошлин объемом в 3,1 миллиарда долларов на экспортируемые товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании», — цитирует агентство сообщение американского ведомства.
Как уточняется, торгпредство хочет ввести новые пошлины на импорт из этих стран таких товаров, как пиво, джин и оливки, а также повысить текущие сборы за ввоз европейских сыров, йогуртов и самолетов.
Повышение пошлин не обойдет стороной и европейские «люксовые» бренды типа Hermes и Givenchy, которые производят товары из кожи.
На продукцию компаний, производящих шампанское и коньяк, в частности, всемирно известные Moet Hennessy — Louis Vuitton, также намереваются повысить пошлины.