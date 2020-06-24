«Президент и другие лица уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа на коронавирус COVID-19, предположительно на три дня», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что когда президент и сопровождающие его лица вернутся в Бишкек, все те, у кого анализ показал положительный результат, проведут в самоизоляции еще 14 дней.
Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих из них результат оказался положительным.
Под этим предлогом Жээнбеков отказался от участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашистской Германией.
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня на Красной площади в Москве.