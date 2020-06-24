Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после обнаружения коронавируса COVID-19 у членов киргизской делегации, прибывшей в Москву для участия в юбилейном параде Победы, уйдет на самоизоляцию на три дня, сообщил "Интерфакс" 24 июня со ссылкой на пресс-служба главы государства

«Президент и другие лица уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа на коронавирус COVID-19, предположительно на три дня», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что когда президент и сопровождающие его лица вернутся в Бишкек, все те, у кого анализ показал положительный результат, проведут в самоизоляции еще 14 дней.

Бывшего президента Киргизии приговорили к лишению свободы по делу о коррупции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих из них результат оказался положительным.

Под этим предлогом Жээнбеков отказался от участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашистской Германией.

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня на Красной площади в Москве.