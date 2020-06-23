Девятого августа в Белоруссии должны пройти президентские выборы. К настоящему моменту задержаны Виктор Бабарико, считающийся основным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко, и руководитель инициативной группы кандидатки Светланы Тихановской Сергей Тихановский. Также арестованы более 120 участников мирных акций.
«С самого начала избирательная кампания проходит в атмосфере страха, постоянных угроз и запугивания… Ситуация быстро развивается и количество нарушений прав человека во время избирательной кампании с каждым днем растет… Особенно жесткое давление оказывается на потенциальных кандидатов в президенты… Акции были жестоко разогнаны, несмотря на их мирный характер», — заявили правозащитники.
В данной связи платформа гражданской солидарности ОБСЕ призвала власти Белоруссии прекратить беспрецедентные репрессии против оппозиции и освободить Бабарико, Тихоновского, оппозиционных политиков Павла Северинца, Николая Статкевича и тех, кто участвовал в мирных акциях протеста.
Кроме того, правозащитники призывают обеспечить всем потенциальным кандидатам в президенты возможность свободно участвовать в демократических выборах и как можно скорее официально пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ для их мониторинга.
Заявление подписано 39 правозащитными организациями из 23 стран мира, в том числе из России, США, Австрии, Казахстана, Польши, Швеции, Франции, Великобритании и Германии.