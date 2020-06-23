Платформа гражданской солидарности ОБСЕ, в которую входят правозащитные организации десятков стран, призвала официальный Минск прекратить давление на оппозицию и обеспечить проведение свободных и демократических президентских выборов. Об этом говорится на сайте платформы 22 июня

Белорусы устали от Лукашенко - Самодуров © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Виктор Бабарико, считающийся основным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко, и руководитель инициативной группы кандидатки Светланы Тихановской Сергей Тихановский. Также арестованы более 120 участников мирных акций.

«С самого начала избирательная кампания проходит в атмосфере страха, постоянных угроз и запугивания… Ситуация быстро развивается и количество нарушений прав человека во время избирательной кампании с каждым днем растет… Особенно жесткое давление оказывается на потенциальных кандидатов в президенты… Акции были жестоко разогнаны, несмотря на их мирный характер», — заявили правозащитники.

В данной связи платформа гражданской солидарности ОБСЕ призвала власти Белоруссии прекратить беспрецедентные репрессии против оппозиции и освободить Бабарико, Тихоновского, оппозиционных политиков Павла Северинца, Николая Статкевича и тех, кто участвовал в мирных акциях протеста.

Кроме того, правозащитники призывают обеспечить всем потенциальным кандидатам в президенты возможность свободно участвовать в демократических выборах и как можно скорее официально пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ для их мониторинга.

Заявление подписано 39 правозащитными организациями из 23 стран мира, в том числе из России, США, Австрии, Казахстана, Польши, Швеции, Франции, Великобритании и Германии.