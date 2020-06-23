Политолог считает, что Россия упустила время для  более последовательной и вменяемой  позиции по Донбассу.

«Никто не  может сказать, что будет спустя  полгода после президентских  выборов в США, как на это  будет реагировать Европа и так далее. В этой ситуации Россия выглядит неким островом стабильности. И сегодняшняя выжидательная позиция может быть вполне оправданной. У меня нет более детальной информации, чтобы строить более детальные прогнозы», — сказал Михаил Погребинский.

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву
Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву
© РИА Новости, Владимир Трефилов
По его словам, хотя на российских ток-шоу могут звучать призывы о том, что пора применять власть и силу, это не может быть решением в сегодняшней серьезной ситуации. России выгодно сегодняшнее выжидание, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 