Политолог считает, что Россия упустила время для более последовательной и вменяемой позиции по Донбассу.
«Никто не может сказать, что будет спустя полгода после президентских выборов в США, как на это будет реагировать Европа и так далее. В этой ситуации Россия выглядит неким островом стабильности. И сегодняшняя выжидательная позиция может быть вполне оправданной. У меня нет более детальной информации, чтобы строить более детальные прогнозы», — сказал Михаил Погребинский.
По его словам, хотя на российских ток-шоу могут звучать призывы о том, что пора применять власть и силу, это не может быть решением в сегодняшней серьезной ситуации. России выгодно сегодняшнее выжидание, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.