Сейчас Россия вряд ли может занять более решительную позицию по Донбассу, прежде всего потому, что сейчас высокий уровень неопределенности в мировых политических процессах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Политолог считает, что Россия упустила время для более последовательной и вменяемой позиции по Донбассу.

«Никто не может сказать, что будет спустя полгода после президентских выборов в США, как на это будет реагировать Европа и так далее. В этой ситуации Россия выглядит неким островом стабильности. И сегодняшняя выжидательная позиция может быть вполне оправданной. У меня нет более детальной информации, чтобы строить более детальные прогнозы», — сказал Михаил Погребинский.

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов

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