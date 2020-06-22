Представленный властями Армении проект поправок в Основной закон – это попытка конституционного переворота, считают в оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения». Об этом заявила депутат фракции Наира Зограбян, передает РИА Новости в понедельник, 22 июня

Проект, разработанный депутатами правящей фракции «Мой шаг», предусматривает прекращение полномочий председателя Конституционного суда. В поправках также предлагается отставка судей КС, которые суммарно занимают свои должности не менее 12 лет. Авторы обосновывают необходимость принятия проекта тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает 12-летний срок пребывания на посту для членов КС. Отмечается, что члены Конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей.

«Мы приняли решение не участвовать в сегодняшнем внеочередном заседании по обсуждению поправок, так как тем самым закладывается основа для конституционного переворота и установления диктатуры», — заявила Зограбян.

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Против поправок также выступила оппозиционная фракция «Светлая Армения».

Референдум по внесению изменений в Основной закон планировался в Армении 5 апреля 2020 года, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса. В начале июня парламент Армении принял закон, который разрешает Национальному собранию отменять референдум по внесению изменений в Конституцию.