Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины
Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины
© РИА Новости, Нина Зотина
«Нарастание хаоса абсолютно неизбежно. В этих условиях нужно укреплять обычные вооруженные силы и крепить «мягкую силу», для того чтобы максимально использовать в том числе вооруженные силы», — подчеркнул эксперт.

В этой связи, по его мнению, России нужно быть готовой к тому, что США уйдут из Украины, и там очень сильно обострится борьба за власть, которая перейдет в силовую фазу.

Москве, считает политолог, необходимо тоже вступить в эту борьбу за власть и подготовить дружественные России вооруженные подразделения, которые могли бы участвовать в этой силовой борьбе за власть.

Иначе может повториться ситуация во время Майдана в 2014 году, когда американцы подготовили боевиков и захватили власть, а Россия ничего в этом направлении не сделала, добавил Марков.

 