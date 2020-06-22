«Нарастание хаоса абсолютно неизбежно. В этих условиях нужно укреплять обычные вооруженные силы и крепить «мягкую силу», для того чтобы максимально использовать в том числе вооруженные силы», — подчеркнул эксперт.
В этой связи, по его мнению, России нужно быть готовой к тому, что США уйдут из Украины, и там очень сильно обострится борьба за власть, которая перейдет в силовую фазу.
Москве, считает политолог, необходимо тоже вступить в эту борьбу за власть и подготовить дружественные России вооруженные подразделения, которые могли бы участвовать в этой силовой борьбе за власть.
Иначе может повториться ситуация во время Майдана в 2014 году, когда американцы подготовили боевиков и захватили власть, а Россия ничего в этом направлении не сделала, добавил Марков.