В случае конца глобального доминирования Соединенных Штатов в мире неизбежно нарастание хаоса. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина

В этой связи, по его мнению, России нужно быть готовой к тому, что США уйдут из Украины, и там очень сильно обострится борьба за власть, которая перейдет в силовую фазу.

Москве, считает политолог, необходимо тоже вступить в эту борьбу за власть и подготовить дружественные России вооруженные подразделения, которые могли бы участвовать в этой силовой борьбе за власть.

Иначе может повториться ситуация во время Майдана в 2014 году, когда американцы подготовили боевиков и захватили власть, а Россия ничего в этом направлении не сделала, добавил Марков.