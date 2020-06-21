В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что в случае победы на президентских выборах Джо Байдена руководить страной будет его вице-президент, который станет следующим кандидатом Демократической партии на высший государственный пост

Демократическая партия занята поиском напарника для своего кандидата в президенты.

«Либеральная элита приняла решение выдвинуть Джо Байдена, человека, который вообще не понимает, что там происходит, а ему нужен вице-президент, то критерии следующие, помимо того, что это должна быть женщина и желательно чернокожая: она должна у него перехватить президентство, то есть на самом деле это не вице-президент, а сопрезидент, который, возможно, если Байдену суждено выиграть эти выборы, станет президентом уже в 2023 году», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Шпаковский сказал, что будет с Россией и Белоруссией, если президентом США станет Байден © AP,

В январе на встрече с избирателями в штате Айова 77-летний политик говорил, что ищет такого вице-президента, который должен быть способен немедленно занять пост президента, поскольку он сам человек пожилой.

«У них нет претендента на будущее президентство, потому что весь план демократов сводится к тому, что Байден выиграет выборы, не судите дедушку слишком строго, он уступит власть начальству, которое будет за ним стоять, настоящим президентом будет его вице-президент. Демократы так убедили в этом всех, что очень пристальное внимание уделяется именно этой кандидатуре. Нужно подобрать какую-то суперженщину», — заявил Дробницкий.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден, который набрал необходимое количество голосов выборщиков для выдвижения в президенты от Демократической партии, подчеркнул, что однозначно пойдёт на выборы в паре с женщиной. По имеющейся информации, на сегодняшний день рассматриваются кандидатуры шести женщин. Накануне сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, участвовавшая в президентских праймериз демократов, в эфире телеканала MSNBC 18 июня сообщила, что не будет баллотироваться на пост вице-президента страны из-за протестов в её штате после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.