«Нам надо первое — экономический рост, чтобы мы просто могли помогать этим людям (жителям ДНР и ЛНР — ред.), чтобы были деньги на это. А во-вторых — конечно, работать над тем, чем занимается президент, программа достижения мира. И я надеюсь, что мы за нашу каденцию точно достигнем мира», — заявил Арахамия.
По его словам, партия «Слуга народа» работает над решением этой проблемы. Арахамия также выразил надежду на то, что скоро жители Донбасса, покинувшие родной регион, смогут вернуться домой.
Он также сообщил, что в команде Зеленского разочаровались в «новых лицах» в политике и ищут управленцев с опытом.