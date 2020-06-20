Мир на Украине будет установлен до окончания срока действия полномочий нынешнего состава Верховной Рады, сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «112 Украина» 20 июня

«Нам надо первое — экономический рост, чтобы мы просто могли помогать этим людям (жителям ДНР и ЛНР — ред.), чтобы были деньги на это. А во-вторых — конечно, работать над тем, чем занимается президент, программа достижения мира. И я надеюсь, что мы за нашу каденцию точно достигнем мира», — заявил Арахамия.

Арахамия: Украине нужны опытные управленцы, а не «новые лица» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также сообщил, что в команде Зеленского разочаровались в «новых лицах» в политике и ищут управленцев с опытом.