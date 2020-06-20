В понедельник, 15 июня, суд отправил Стерненко под домашний арест. Он порвал текст решения и организовал со сторонниками шествие по центру Киева. Радикалы угрожали главе МВД Арсену Авакову, оскорбляли руководительницу Госбюро расследований Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского.
Бондаренко отметил, что акции радикалов идут на спад, и, если бы политики начали вмешиваться в процесс, они бы только усилили радикальное движение и информационно, и организационно.
«Поэтому я думаю, что то, что Аваков и Венедиктова не обратили внимания на угрозы радикалов, — это очень правильно. Чем меньше уделяют внимания разного рода Стерненко, тем больше шансов, что за год-второй они попросту уйдут в небытие», — сказал эксперт.
При этом он не считает игнорирование продуманной тактикой власти. По его мнению, это было сделано по наитию.
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