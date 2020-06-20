Чем меньше внимания уделять личностям типа подозреваемого в убийстве неонациста Сергея Стерненко, тем больше шансов, что в течение года они исчезнут из информационного поля. Об этом политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Рудяков объяснил, чью историю может повторить праворадикал Стерненко Арсену Авакову, оскорбляли руководительницу Госбюро расследований Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского.

Бондаренко отметил, что акции радикалов идут на спад, и, если бы политики начали вмешиваться в процесс, они бы только усилили радикальное движение и информационно, и организационно.

«Поэтому я думаю, что то, что Аваков и Венедиктова не обратили внимания на угрозы радикалов, — это очень правильно. Чем меньше уделяют внимания разного рода Стерненко, тем больше шансов, что за год-второй они попросту уйдут в небытие», — сказал эксперт.

При этом он не считает игнорирование продуманной тактикой власти. По его мнению, это было сделано по наитию.

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