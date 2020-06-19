Почему украинские власти игнорируют акции Сергея Стерненко, не инициируют серьезных дел против экс-президента Петра Порошенко и есть ли перспективы у Партии Шария? Украинский политолог Константин Бондаренко подводит политические итоги недели на Украине

Ловят и бьют по всей Украине: в «Нацкорпусе» объявили войну Партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Константин Петрович, самым шумным событием недели стал домашний арест для Сергея Стерненко. Когда суд отправил его в Одессу, он порвал текст решения и организовал со сторонниками шествие по центру Киева. Радикалы угрожали главе МВД Арсену Авакову, оскорбляли руководительницу Госбюро расследований Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского. Как вы думаете, почему подобные акции остаются без реакции властей? Почему молчат те же Зеленский и Аваков?

— На самом деле Стерненко — это больше медийное, чем политическое лицо. Акции радикалов идут на спад на Украине, и, соответственно, в данной ситуации, если бы политики начали вмешиваться в процесс, как-то реагировать, они бы только усилили и информационно, и организационно радикалов.

Поэтому я думаю, что то, что Аваков и Венедиктова не обратили внимания на угрозы радикалов, — это очень правильно. Чем меньше уделяют внимания разного рода Стерненко, тем больше шансов, что за год-другой они попросту уйдут в небытие.

- А это продуманная тактика со стороны властей?

— Нет, она не продуманная, это по наитию, но в принципе она правильная.

- Еще одной громкой акцией стали мероприятия от Партии Шария. Тоже были обращения к Зеленскому, стычки с националистами. Как вы считаете, становится ли эта политсила сильным политическим игроком?

— Пока что сложно сказать — это покажут только выборы. Но то, что [лидер партии Анатолий] Шарий сломал монополию радикалов на уличные шествия и уличные акции, — это однозначно. За это ему большой респект.

- Есть у него перспективы?

— Анатолий [Шарий] — человек достаточно системный, целеустремленный, поэтому я думаю, что у него есть какие-то шансы, но какие, я не могу сказать. Пока что и социология у нас из-за коронавируса оставляет желать лучшего. Но реально я вижу, что он очень постепенно, шаг за шагом создает свою политическую силу.

- И тем временем продолжается история с судом над Порошенко. Сначала прокуратура требовала ареста, потом изменила требования на личное обязательство. В итоге, суд вовсе перенесли на 1 июля. По вашим оценкам, как на эту ситуацию реагирует общество?

— Никак. На самом деле общество уже устало от хороводов вокруг Порошенко. Сам Порошенко вряд ли является героем общественной мысли, вряд ли общество забыло уже времена Порошенко — социология показывает, что рейтинги его оставляют желать лучшего.

Порошенко неосуждённый. Как суд превратился в фарс © REUTERS, Gleb Garanich Сергея Семочко. — Ред.), которые для большинства не являются очевидными преступлениями, только позволяют вернуть Порошенко в информационное поле и привлечь к нему дополнительное внимание.

Порошенко идет в суд, журналисты собираются под зданием суда, ведут прямые трансляции, потом это становится новостью, потом через неделю снова Порошенко вызывают в суд, снова новости… Порошенко политически умер бы уже давно, если бы его не подпитывали информационно такого рода мероприятиями.

- Зачем тогда все это продолжается?

— Да глупость. Власть думает, что борется таким образом с Порошенко, думает, что пытается рейтинги Порошенко снизить. На самом деле власть только подсобила в этом случае Порошенко.

- А почему она тогда не может нанести удар, как вы сказали, серьезной статьей?

— Существует вопрос круговой поруки, когда у нас любой новый президент не решается посадить предыдущего, потому что прекрасно понимает, что и сам однажды станет предыдущим и ему придется также столкнуться со своим преемником.

- То есть это получается больше даже не стремление властей дискредитировать Порошенко, а просто попытка имитировать бурную деятельность для общества?

— Да, это зрелище для общества.