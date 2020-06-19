«Какой мы видим повестку предстоящего саммита? Прежде всего, на наш взгляд, целесообразно обсудить шаги по развитию коллективных начал в мировых делах, откровенно поговорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в противодействии терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам», — написал глава государства.
Отдельной темой повестки встречи, по словам Путина, станет ситуация в глобальной экономике, прежде всего — преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«Но насколько тяжёлыми будут последствия пандемии, как быстро глобальная экономика выберется из рецессии, зависит от нашей способности работать сообща и согласованно, как настоящие партнёры. Тем более недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния», — отметил президент.