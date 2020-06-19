Саммит пятерки ядерных держав станет возможностью откровенно поговорить о вопросах сохранения мира и укрепления глобальной безопасности, считает Президент России Владимир Путин. Об этом он написал в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 19 июня

«Какой мы видим повестку предстоящего саммита? Прежде всего, на наш взгляд, целесообразно обсудить шаги по развитию коллективных начал в мировых делах, откровенно поговорить о вопросах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий в противодействии терроризму, экстремизму, другим актуальным вызовам и угрозам», — написал глава государства.

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Но насколько тяжёлыми будут последствия пандемии, как быстро глобальная экономика выберется из рецессии, зависит от нашей способности работать сообща и согласованно, как настоящие партнёры. Тем более недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния», — отметил президент.