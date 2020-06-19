Маршал Франции Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и глава норвежского правительства Видкун Квислинг были предателями, заявил Президент России Владимир Путин в своей статье, опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 19 июня

«Такие "деятели", как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи, хоть и рядились в одежды борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма, являются предателями и палачами. В бесчеловечности они зачастую превосходили своих хозяев. Стараясь выслужиться, в составе специальных карательных групп охотно выполняли самые людоедские поручения. Дело их кровавых рук — расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, сожжённая Хатынь, акции уничтожения евреев в Литве и Латвии», — написал Путин.

Путин рассказал о вкладе СССР в борьбу с фашистами © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны. Считаю недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом», — подчеркнул Путин.