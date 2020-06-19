В ходе боев за Ржев и Ржевский выступ во время Великой Отечественной войны погибли, были ранены или пропали без вести более 1,3 млн человек. Об этом в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 19 июня, написал Президент РФ Владимир Путин

«Только в ходе боёв за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 человек. Называю эти, собранные по архивным источникам страшные, трагические, ещё далеко не полные цифры впервые, отдавая дань памяти подвигу известных и безымянных героев, о которых в послевоенные годы в силу разных причин говорили незаслуженно, несправедливо мало или вовсе молчали», — написал глава государства. Ржевская битва завершилась отступлением 9-й армии вермахта 5 марта 1943 года.