«Пока нет лекарства, пока нет вакцины, мы должны уживаться с пандемией», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Помимо стандартных мер безопасности, власти также запретили массовые мероприятия до 2020 года, кроме тех, где участники имеют возможность соблюдать социальную дистанцию, а также где они обеспечены масками и антисептиками. При этом каждое такое мероприятие будет рассматриваться отдельно. Для разных регионов правила будут разными — в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Отмечается, что отменена будет Франкфуртская книжная ярмарка — ранее организаторы сообщали, что она состоится, несмотря на запрет.
Согласно последним данным, в Германии с начала пандемии зафиксировано 188,6 тыс. случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 8,8 тыс. человек, 173,5 тыс. выздоровели. На днях специалисты зафиксировали рост заболеваемости, в связи с чем призвали власти ужесточить карантин.