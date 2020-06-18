Власти Германии приняли решение продлить карантинные ограничения и до октября 2020 года запретить все массовые мероприятия. Об этом накануне сообщило издание Suddeutsche Zeitung

«Пока нет лекарства, пока нет вакцины, мы должны уживаться с пандемией», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что отменена будет Франкфуртская книжная ярмарка — ранее организаторы сообщали, что она состоится, несмотря на запрет.

Согласно последним данным, в Германии с начала пандемии зафиксировано 188,6 тыс. случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 8,8 тыс. человек, 173,5 тыс. выздоровели. На днях специалисты зафиксировали рост заболеваемости, в связи с чем призвали власти ужесточить карантин.