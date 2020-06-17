В интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв выразил мнение, что украинские власти не заинтересованы в реинтеграции юго-восточных регионов из-за нелояльности им местных избирателей, да и у жителей Донбасса желания возвращаться в украинское лоно тоже нет

По мнению эксперта, точка невозврата в реализации Минских соглашений уже пройдена, поскольку изначально они нацелены на федерализацию Украины, которая не позволила бы Украине выступать в качестве опорной базы для действий против России, но это категорически отвергают сходу.

«Как мне представляется, Киев не хочет возврата Донбасса, поскольку это несколько миллионов нелояльных к нему избирателей, и это может повлиять на сложившийся баланс в пользу промайданной части политикума», — заявил в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Волга: Возвращение Донбасса на Украину невозможно - ни ментально, ни политически © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Да и жители Донбасса, уверен политолог, вряд ли захотят возвращаться в страну, где с 1 сентября будет прекращено обучение на русском языке, где переписывается история и восхваляются коллаборанты.

«Я думаю, пока нет никаких предпосылок, чтобы говорить об экономическом возрождении Донбасса. Пока их нет. А в нынешнем своем виде Донбасс не нужен никому», — добавил Золотарёв.