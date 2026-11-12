https://ukraina.ru/20261112/fire-point-ispolzovala-starlink-pri-udarakh-po-peterburgu-i-omsku--direktor-1084439257.html
Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор
Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор - 12.11.2026 Украина.ру
Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор
Технический директор украинской компании Fire Point Ирина Терех признала, что компания научилась обходить запреты на использование системы спутниковой связи Starshield (военной версии Starlink) для ударов по территории России. Об этом она заявила в опубликованном 11 ноября интервью изданию Breaking Defense
2026-11-12T07:15
2026-11-12T07:15
2026-11-12T07:26
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Директор производителя ракет и дальних БПЛА пожаловалась на ограничения, наложенные американцами, на фоне начавшихся в этом месяце переговоров по продлению контракта на использование Starshield после истечения в середине 2027 года срока действующего соглашения."Если бы у нас была возможность расширить действие лицензий Starshield не только на временно оккупированные территории, но и немного дальше, например, на 200-300 километров, это могло бы кардинально повлиять на то, как Украина будет бороться с баллистическими ударами России по мирному населению", — сказала Терех.Вместе с тем она подтвердила, что компании удалось найти решение для обхода установленных SpaceX ограничений, хотя этот способ и обеспечивает лишь до 20% функциональных возможностей Starshield."На данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного пути... но он не может полноценно заменить Starshield — ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования", — цитирует издание технического директора Fire Point.В публикации отмечается, что предоставленные изданию видеоматериалы украинской компании подтверждают использование взломанного Starlink при ударах ВСУ по объектам в Омске и Тольятти 24 октября, атаке на объекты в Санкт-Петербурге 18 октября и на центр обработки данных "Сбербанка" в Балаково 14 октября.Ранее Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.Однако главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин считает, что в SpaceX знают о работе "взломанных" терминалов, обходящих ограничения, но специально не закрывает эту уязвимость. Подробнее об этом - в публикации Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261112/yuriy-knutov-vsu-poluchili-udarnye-sistemy-kotorye-stanut-sereznym-ispytaniem-dlya-pvo-rossii-1084435007.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, украина, вооруженные силы украины, всу, starlink, удары по россии, илон маск, киевский режим, военная помощь украине, сша, россия, санкт-петербург, сбербанк, технологии, вооружения, спутник, война на украине, сво
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Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор
07:15 12.11.2026 (обновлено: 07:26 12.11.2026)
Технический директор украинской компании Fire Point Ирина Терех признала, что компания научилась обходить запреты на использование системы спутниковой связи Starshield (военной версии Starlink) для ударов по территории России. Об этом она заявила в опубликованном 11 ноября интервью изданию Breaking Defense
Директор производителя ракет и дальних БПЛА пожаловалась на ограничения, наложенные американцами, на фоне начавшихся в этом месяце переговоров по продлению контракта на использование Starshield после истечения в середине 2027 года срока действующего соглашения.
"Если бы у нас была возможность расширить действие лицензий Starshield не только на временно оккупированные территории, но и немного дальше, например, на 200-300 километров, это могло бы кардинально повлиять на то, как Украина будет бороться с баллистическими ударами России по мирному населению", — сказала Терех.
Вместе с тем она подтвердила, что компании удалось найти решение для обхода установленных SpaceX ограничений, хотя этот способ и обеспечивает лишь до 20% функциональных возможностей Starshield.
"На данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного пути... но он не может полноценно заменить Starshield — ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования", — цитирует издание технического директора Fire Point.
В публикации отмечается, что предоставленные изданию видеоматериалы украинской компании подтверждают использование взломанного Starlink при ударах ВСУ по объектам в Омске и Тольятти 24 октября, атаке на объекты в Санкт-Петербурге 18 октября и на центр обработки данных "Сбербанка" в Балаково 14 октября.
Ранее Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.
Однако главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин считает, что в SpaceX знают о работе "взломанных" терминалов, обходящих ограничения, но специально не закрывает эту уязвимость.
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