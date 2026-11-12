Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор - 12.11.2026 Украина.ру
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Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор
Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор - 12.11.2026 Украина.ру
Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор
Технический директор украинской компании Fire Point Ирина Терех признала, что компания научилась обходить запреты на использование системы спутниковой связи Starshield (военной версии Starlink) для ударов по территории России. Об этом она заявила в опубликованном 11 ноября интервью изданию Breaking Defense
2026-11-12T07:15
2026-11-12T07:26
украина.ру
новости
украина
вооруженные силы украины
всу
starlink
удары по россии
илон маск
киевский режим
военная помощь украине
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Директор производителя ракет и дальних БПЛА пожаловалась на ограничения, наложенные американцами, на фоне начавшихся в этом месяце переговоров по продлению контракта на использование Starshield после истечения в середине 2027 года срока действующего соглашения."Если бы у нас была возможность расширить действие лицензий Starshield не только на временно оккупированные территории, но и немного дальше, например, на 200-300 километров, это могло бы кардинально повлиять на то, как Украина будет бороться с баллистическими ударами России по мирному населению", — сказала Терех.Вместе с тем она подтвердила, что компании удалось найти решение для обхода установленных SpaceX ограничений, хотя этот способ и обеспечивает лишь до 20% функциональных возможностей Starshield."На данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного пути... но он не может полноценно заменить Starshield — ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования", — цитирует издание технического директора Fire Point.В публикации отмечается, что предоставленные изданию видеоматериалы украинской компании подтверждают использование взломанного Starlink при ударах ВСУ по объектам в Омске и Тольятти 24 октября, атаке на объекты в Санкт-Петербурге 18 октября и на центр обработки данных "Сбербанка" в Балаково 14 октября.Ранее Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.Однако главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин считает, что в SpaceX знают о работе "взломанных" терминалов, обходящих ограничения, но специально не закрывает эту уязвимость. Подробнее об этом - в публикации Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261112/yuriy-knutov-vsu-poluchili-udarnye-sistemy-kotorye-stanut-sereznym-ispytaniem-dlya-pvo-rossii-1084435007.html
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Украина.ру, Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Starlink, удары по России, Илон Маск, киевский режим, военная помощь Украине, США, Россия, Санкт-Петербург, Сбербанк, технологии, вооружения, спутник, война на Украине, СВО

Fire Point использовала Starlink при ударах по Петербургу и Омску — директор

07:15 12.11.2026 (обновлено: 07:26 12.11.2026)
 
© AP / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© AP / Jordan Strauss
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Технический директор украинской компании Fire Point Ирина Терех признала, что компания научилась обходить запреты на использование системы спутниковой связи Starshield (военной версии Starlink) для ударов по территории России. Об этом она заявила в опубликованном 11 ноября интервью изданию Breaking Defense
Директор производителя ракет и дальних БПЛА пожаловалась на ограничения, наложенные американцами, на фоне начавшихся в этом месяце переговоров по продлению контракта на использование Starshield после истечения в середине 2027 года срока действующего соглашения.
"Если бы у нас была возможность расширить действие лицензий Starshield не только на временно оккупированные территории, но и немного дальше, например, на 200-300 километров, это могло бы кардинально повлиять на то, как Украина будет бороться с баллистическими ударами России по мирному населению", — сказала Терех.
Вместе с тем она подтвердила, что компании удалось найти решение для обхода установленных SpaceX ограничений, хотя этот способ и обеспечивает лишь до 20% функциональных возможностей Starshield.
"На данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного пути... но он не может полноценно заменить Starshield — ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования", — цитирует издание технического директора Fire Point.
В публикации отмечается, что предоставленные изданию видеоматериалы украинской компании подтверждают использование взломанного Starlink при ударах ВСУ по объектам в Омске и Тольятти 24 октября, атаке на объекты в Санкт-Петербурге 18 октября и на центр обработки данных "Сбербанка" в Балаково 14 октября.
Ранее Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink, поскольку украинские военные применили "гражданскую" систему для наступательных ударов БПЛА по российским регионам. В октябре официальные лица киевского режима заявляли, что работа Starshield (военной версии Starlink) была существенно ограничена.
Однако главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин считает, что в SpaceX знают о работе "взломанных" терминалов, обходящих ограничения, но специально не закрывает эту уязвимость.
Подробнее об этом - в публикации Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России.
Юрий Кнутов интервью - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
06:30
Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО РоссииВ этом году у нас было развернуто 30 спутников. Уже сейчас они несколько часов в день позволяют нам использовать системы оптического наведения на дронах. Благодаря этому их точность поражения станет в разы выше, чем без "Рассвета". Всего мы должны были развернуть 290 спутников к 2030 году, но было принято решение ускорить их развертывание.
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