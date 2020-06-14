О стычках сообщает ВВС. Сторонники фанатского движения утверждали, что они пришли защитить статуи от сноса, инициированного участниками движения Black Lives Matter. Мужчины направились к британскому парламенту, где исполнили национальный гимн «Боже, храни королеву». Кроме того, группы людей собрались вокруг военного мемориала Кенотафа на Уайтхолле и статуи Уинстона Черчилля на Парламентской площади, которые ранее вандализировали участники Black Lives Matter.

Акция протеста фанатов переросла в стычки с полицейскими и участниками движения Black Lives Matter.

В результате драк ранения получили 15 человек, в том числе 2 полицейских. Под арест попали более 100 человек — представителей фанатского движения и им сочувствующих.

По информации Скотланд-Ярда, правоохранители задержали людей за нападения на полицию, хранение запрещенного оружия, нарушение спокойствия, пьянство и беспорядки, а также хранение наркотиков класса А.

При этом ВВС умалчивает об атаках сторонников движения Βlack Lives Matter на несогласных с ними. Между тем, видео атак распространяются в сети.

​В целом часть британской прессы встала на сторону участников антирасистского движения. В сети распространены видео групповых нападений так называемых борцов с расизмом на британских граждан.

​Однако часть СМИ об этом не упоминает.

 