О стычках сообщает ВВС. Сторонники фанатского движения утверждали, что они пришли защитить статуи от сноса, инициированного участниками движения Black Lives Matter. Мужчины направились к британскому парламенту, где исполнили национальный гимн «Боже, храни королеву». Кроме того, группы людей собрались вокруг военного мемориала Кенотафа на Уайтхолле и статуи Уинстона Черчилля на Парламентской площади, которые ранее вандализировали участники Black Lives Matter.
Акция протеста фанатов переросла в стычки с полицейскими и участниками движения Black Lives Matter.
В результате драк ранения получили 15 человек, в том числе 2 полицейских. Под арест попали более 100 человек — представителей фанатского движения и им сочувствующих.
По информации Скотланд-Ярда, правоохранители задержали людей за нападения на полицию, хранение запрещенного оружия, нарушение спокойствия, пьянство и беспорядки, а также хранение наркотиков класса А.
При этом ВВС умалчивает об атаках сторонников движения Βlack Lives Matter на несогласных с ними. Между тем, видео атак распространяются в сети.
More gang attacks on one person in London.pic.twitter.com/yQjH2W5NNd— Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) June 13, 2020
В целом часть британской прессы встала на сторону участников антирасистского движения. В сети распространены видео групповых нападений так называемых борцов с расизмом на британских граждан.
White people are now literally being lynched. pic.twitter.com/xiJN5XmObT— Jack Dawkins (@DawkinsReturns) June 13, 2020
Однако часть СМИ об этом не упоминает.