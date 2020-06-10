Украинка из Днепра Надежда Комарова удостоилась звания рекордсменки Книги рекордов Гиннеса. Об этом рассказала в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова

Зеленский на аэродроме решил поставить рекорд Гиннесса — видео © пресс-служба президента Украины

«После успешно пройденной процедуры формирования доказательной базы рекорда по всем международным правилами и полному документальному сопровождению, Национальный реестр рекордов получил подтверждение от Книги рекордов Гиннесса о внесении коллекции "Самая большая коллекция предметов в виде насекомых-божьих коровок» в раздел величайших мировых коллекций», — сообщила Ветрова.

Она добавила, что в коллекции Комаровой насчитывается 11 680 экземпляров божьих коровок. Диплом Книги Рекордов Надежде Комаровой вручат 11 июня на торжественной церемонии.