Комарова была внесена в Книгу рекордов Гиннессаа за то, что собрала самую большую коллекцию предметов в виде насекомых-божьих коровок.
«После успешно пройденной процедуры формирования доказательной базы рекорда по всем международным правилами и полному документальному сопровождению, Национальный реестр рекордов получил подтверждение от Книги рекордов Гиннесса о внесении коллекции "Самая большая коллекция предметов в виде насекомых-божьих коровок» в раздел величайших мировых коллекций», — сообщила Ветрова.
Она добавила, что в коллекции Комаровой насчитывается 11 680 экземпляров божьих коровок. Диплом Книги Рекордов Надежде Комаровой вручат 11 июня на торжественной церемонии.