Донецкий журналист Руслан Мармазов прокомментировал информацию о том, что журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые давно вернулись из ДНР и ЛНР на Украину, будут участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе как их представители. Об этом 9 июня сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Киев позвал двух проукраинских журналистов представлять Донбасс в контактной группе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, сам факт наличия «этих персонажей в неких киевских схемах по Донбассу» уже показателен.

«Типажи, которых выбрал украинский режим для общения с тенью, обладают всеми качествами, чтобы у жителей ДНР и ЛНР не осталось никаких иллюзий по поводу перспектив. Куда хуже, если бы вместо этих политкрысят притащили бы того же Сивохо. <…> Сивохо создавал бледную, но иллюзию, мол, есть некая "партия мира". <…> Теперь все стало на свои места. Киев вытаптывает последние минские декоративные семечки. А Донбассу давно пора домой. И дом этот явно не на Украине», — подытожил журналист.