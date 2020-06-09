«Это хорошо, что в качестве прикроватных дончан Киева в ТГК потащили Гармаша и Казанского. Они очевидны и однозначны. Давние выкормыши USAID и тому подобных грантолитейных комбинатов, враги всего русского, интернационального, традиционно донбасского. Агенты разложения, короче говоря. Никогда они этого особо и не скрывали, гордились даже своей гадкой миссией. Работа у них такая», — сказал Мармазов.
По его словам, сам факт наличия «этих персонажей в неких киевских схемах по Донбассу» уже показателен.
«Типажи, которых выбрал украинский режим для общения с тенью, обладают всеми качествами, чтобы у жителей ДНР и ЛНР не осталось никаких иллюзий по поводу перспектив. Куда хуже, если бы вместо этих политкрысят притащили бы того же Сивохо. <…> Сивохо создавал бледную, но иллюзию, мол, есть некая "партия мира". <…> Теперь все стало на свои места. Киев вытаптывает последние минские декоративные семечки. А Донбассу давно пора домой. И дом этот явно не на Украине», — подытожил журналист.