Состояние большинства мостов на Украине неудовлетворительное. К такому выводу недавно пришли специалисты Укравтодора, которые проанализировали ситуацию с 35% мостов страны, из которых лишь 2% были абсолютно исправны.
Неутешительный вывод экспертов подтвердил случай под Тернополем. Там мост рухнул прямо во время движения грузовика. Переправа представляла из себя остатки деревянной плотины, которую соорудили еще во времена СССР. Трагедии удалось избежать лишь чудом: машина зацепилась передними колесами за конструкцию моста и зависла в таком положении. Сообщается, что водитель отделался легким испугом.
При этом виновным назвали именно шофера, который якобы не учел дорожную обстановку и попытался проехать в неприспособленном для этого месте.
Также выяснилось, что старая переправа уже давно не используется автотранспортом. На чьем она балансе и кто будет ее ремонтировать — неизвестно. Меньше всего повезло местным жителям, которые, чтобы попасть из одного села в другое, должны будут преодолевать на 20 км больше.