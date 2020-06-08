Утром 8 июня в селе Вертелка Зборовского района Тернопольской области произошло ЧП. Прямо под колесами грузовика, груженного 8 тоннами песка, обвалился мост. Сообщение об этом появилось на сайте полиции

В Днепропетровской области обвалился мост с фурой. Зеленский прокомментировал инцидент © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Неутешительный вывод экспертов подтвердил случай под Тернополем. Там мост рухнул прямо во время движения грузовика. Переправа представляла из себя остатки деревянной плотины, которую соорудили еще во времена СССР. Трагедии удалось избежать лишь чудом: машина зацепилась передними колесами за конструкцию моста и зависла в таком положении. Сообщается, что водитель отделался легким испугом.

При этом виновным назвали именно шофера, который якобы не учел дорожную обстановку и попытался проехать в неприспособленном для этого месте.

Также выяснилось, что старая переправа уже давно не используется автотранспортом. На чьем она балансе и кто будет ее ремонтировать — неизвестно. Меньше всего повезло местным жителям, которые, чтобы попасть из одного села в другое, должны будут преодолевать на 20 км больше.