Первопричиной массовых беспорядков в США является экономический кризис, постигший страну. Об этом экономист и политолог, автор глобальной теории кризиса Михаил Хазин сказал в интервью изданию Украина.ру 5 июня

В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.

По мнению Хазина, во вспыхнувших беспорядках присутствует организационный компонент, восходящий к демократам, однако базовые причины заключаются в другом.

«Базовые причины заключаются в том, что начался экономический кризис — уровень жизни населения падает, безработица растет, а что делать, совершенно непонятно. То есть, с одной стороны, температуру в котле подогрели, а с другой стороны, организаторы подсуетились», — сказал эксперт.

Он также отметил, что мировой кризис стал причиной подобных вспышек не только в США, но и во Франции, Австралии, России и других странах.

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