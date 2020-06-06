Массовые протесты во многих штатах США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием.
По мнению Хазина, во вспыхнувших беспорядках присутствует организационный компонент, восходящий к демократам, однако базовые причины заключаются в другом.
«Базовые причины заключаются в том, что начался экономический кризис — уровень жизни населения падает, безработица растет, а что делать, совершенно непонятно. То есть, с одной стороны, температуру в котле подогрели, а с другой стороны, организаторы подсуетились», — сказал эксперт.
Он также отметил, что мировой кризис стал причиной подобных вспышек не только в США, но и во Франции, Австралии, России и других странах.
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