В США продолжаются беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Экономист и политолог, автор глобальной теории кризиса Михаил Хазин рассказал, чем они обернутся для претендентов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена

Алексей Пушков: Демпартия США использует стихийные беспорядки в своей политической борьбе против Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов - Михаил Леонидович, как вы считаете, вспыхнувшие протесты — это просто стихийное выступление или кем-то организованные действия масс?

— Там безусловно существует организационный компонент, который, скорее всего, восходит к демократам, к их специализированным фондам типа тех фондов [финансиста Джоджа] Сороса, которые организуют «оранжевые революции». Но базовые-то причины в другом.

Базовые причины заключаются в том, что начался экономический кризис — уровень жизни населения падает, безработица растет, а что делать, совершенно непонятно. То есть, с одной стороны, температуру в котле подогрели, а с другой стороны, организаторы подсуетились. Так что тут есть разные факторы.

- Получается, это проблема не только США? Протесты во Франции, Австралии проистекают отсюда же?

— Кризис-то везде. Обращаю внимание, и в нашей стране имеются определенные проблемы, вплоть до ситуаций типа вчерашнего ареста [коммуниста Николая] Платошкина — видного такого представителя левой активности.

- Как вы оцениваете шансы демократов в США воспользоваться текущей ситуацией?

— Боюсь, что этого никто сказать не может. У демократов есть одна очень большая слабость — у них слабый кандидат. Очень слабый. Он не в состоянии вести публичную дискуссию, он запутался в коррупционных скандалах… Короче говоря, я сильно сомневаюсь, что он сможет каким-то образом победить Трампа.

Именно поэтому я склонен считать, что они устраивают такого рода активность, потому что она явно направлена на срыв выборов.

- Как думаете, может ли Байден сейчас пытаться подчеркнуть свою связь с предшественником Трампа Бараком Обамой?

— А что Обама? Вы поймите, у вас перед десятками миллионов людей встал вопрос, как выживать. И ответа нет. Потому что та модель, которую предлагает Трамп, предполагает радикальные изменения в жизни. Все эти городские хипстеры, негры и прочие, в общем, никогда особо не работали или работали в рамках специфической городской среды, такой либеральной, которая была создана за последние 40 лет. И ее уже не будет. И что делать? Непонятно.

- А может ли Трамп воспользоваться ситуацией? Ряд американских экспертов считают, что благодаря беспорядкам он получил сейчас возможность реабилитироваться после провала по противостоянию пандемии.

— Не понимаю, где у него провал. Проблемы с медицинской системой создавались в Соединенных Штатах Америки на протяжении десятилетий. Что может изменить Трамп?

- Но избирателям же надо с кого-то спрашивать.

— Ну, тогда это не имеет отношения к Трампу и его действиям. Это имеет отношение к пропаганде.

- К слову о предвыборной кампании Трампа. Как вы расцениваете его заявление о расширении состава G7 до G11?

— Это попытка сколотить антикитайскую коалицию.

- Это актуально на фоне выборов или имеет более долгосрочную перспективу?

— Это долгосрочная перспектива.

- Как, на ваш взгляд, следует вести себя России, за счет которой Трамп предлагает расширить по крайней мере гостевой состав «Большой семерки»?

— Здесь надо разработать стратегию. Понимаете, управление российской экономикой идет в русле той политики, которую определяет Демократическая партия США. То есть нас очень интересная картина: у нас [президент Владимир] Путин — союзник Трампа, а Центробанк и правительство — союзники [Хиллари] Клинтон, Байдена и так далее.

И эта ситуация не может продолжаться долго. Та напряженность, которая явно имеет место, в том числе политическая, очень хорошо видна в обсуждении голосования за изменения в Конституции [России]. Она — отражение этого раскола.

И тут либо Путин должен будет уйти, а на его место должен будет прийти представитель либерального лагеря — там [экс-глава АП Анатолий] Чубайс, [экс-советник Чубайса Леонид] Гозман, [журналист Николай] Сванидзе — кто-то из уважаемых либералов. Или же, наоборот, должна будет уйти вся либеральная команда.