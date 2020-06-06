Политолог Баширов: Если Трамп не допустит ошибки, он справится с погромами в США
Политолог Баширов: Если Трамп не допустит ошибки, он справится с погромами в США
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Эксперт пояснил, что во Франции не очень высокие средние зарплаты, высокие налоги, но при этом в стране была очень сильная социальная политика, и степень социальной защищенности выше, чем в той же Германии.

«И когда этот социальный жирок стали срезать, то это вызвало протесты, несмотря на то, что в них участвовали темнокожие французы», — уточнил Баширов.

У темнокожих американцев в первую очередь эксплуатируется идея о том, что белые полицейские убили черного парня, а во Франции основную идею задают профсоюзы, добавил политолог.

 