Эксперт пояснил, что во Франции не очень высокие средние зарплаты, высокие налоги, но при этом в стране была очень сильная социальная политика, и степень социальной защищенности выше, чем в той же Германии.
«И когда этот социальный жирок стали срезать, то это вызвало протесты, несмотря на то, что в них участвовали темнокожие французы», — уточнил Баширов.
У темнокожих американцев в первую очередь эксплуатируется идея о том, что белые полицейские убили черного парня, а во Франции основную идею задают профсоюзы, добавил политолог.