Протесты темнокожего населения Франции, в отличие от ситуации в США, в большей степени связаны с проблемой социального неравенства, а не с проблемой расизма. Об этом рассказал политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Баширов: Если Трамп не допустит ошибки, он справится с погромами в США © РИА Новости, Владимир Трефилов

«И когда этот социальный жирок стали срезать, то это вызвало протесты, несмотря на то, что в них участвовали темнокожие французы», — уточнил Баширов.

У темнокожих американцев в первую очередь эксплуатируется идея о том, что белые полицейские убили черного парня, а во Франции основную идею задают профсоюзы, добавил политолог.