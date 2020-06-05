Экономика Германии значительно сократится в 2020 году - на восполнение утраченных позиций может потребоваться два года. Об этом сообщил Центральный банк ФРГ, передает Reuters 5 июня

Германия потратит на восстановление экономики 130 млрд евро © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

На следующий день Центробанк Германии спрогнозировал сокращение крупнейшей экономики еврозоны на 7,1% в 2020 году на основе скорректированных календарных данных и на 6,8% — в соответствии с нескорректированными данными. В 2021 году скорректированный рост ожидается на уровне 3,2%, а в 2022 году — на уровне 3,8%.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ситуация в экономике Германии сейчас самая тяжелая за всю историю страны.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить. Мы должны сделать все, чтобы выйти [из кризиса]», — заявил она в эфире телеканала ARD.

Канцлер напомнила, что около 7 миллионов жителей Германии из-за пандемии были переведены на неполный рабочий день.

В связи с этим 3 июня правительство согласовало пакет мер по стимулированию национальной экономики общим объемом €130 миллиардов.