Губернатор Алексей Кучер назначил руководителем аппарата Харьковской обладминистрации Владимира Клюцевского, которого уволили с аналогичной должности из Херсонской ОГА из-за скандального концерта к 8 марта, на котором танцевали откровенно одетые артистки. Об этом 4 июня пишет Depo.Харьков

«Заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина…с Клюцевским Владимиром Ивановичем», — говорится в документе.