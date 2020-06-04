«Заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина…с Клюцевским Владимиром Ивановичем», — говорится в документе.
«Заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина…с Клюцевским Владимиром Ивановичем», — говорится в документе.
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