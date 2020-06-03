Египет закупил 120 тонн украинской пшеницы и надеется в скором времени получить данный груз, но с этим могут быть проблемы. О ситуации рассказывает 3 июня «Агропортал»

Крах иллюзий. Коронавирус уничтожил мечты Украины об аграрной сверхдержаве © РИА Новости, Улозявичюс | Перейти в фотобанк

Призыв к укреплению стратегических резервов Египта ранее озвучил глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси. Его пожелание было услышано в Министерстве снабжения: там собираются закупить за границей в общей сложности 800 тонн зерна, из которой на настоящий момент закуплено уже больше половины.

Единственный нюанс заключается в том, что прибытие украинской пшеницы в Страну пирамид может затянуться. Виной тому недавняя засушливая погода в Черноморском регионе и возможные проблемы с урожаем.