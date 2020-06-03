По сообщению египетской госкомпании GASC, закупка произошла в рамках третьего по счету тендера по приобретению импортного сырья во время периода сбора урожая в самой африканской стране, что является вынужденной мерой из-за эпидемии коронавируса.
Призыв к укреплению стратегических резервов Египта ранее озвучил глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси. Его пожелание было услышано в Министерстве снабжения: там собираются закупить за границей в общей сложности 800 тонн зерна, из которой на настоящий момент закуплено уже больше половины.
Единственный нюанс заключается в том, что прибытие украинской пшеницы в Страну пирамид может затянуться. Виной тому недавняя засушливая погода в Черноморском регионе и возможные проблемы с урожаем.