Гусев заявил, что Токаев пользуется поддержкой населения и доработает свой срок до конца.
«Да и выступление главы Казахстана на саммите глав стран ЕАЭС лишний раз подтверждает, что он проводит свою политику, хоть и с большим сопротивлением старого госаппарата. Здесь важно понимать, что ЕАЭС в Казахстане позиционируется как чисто назарбаевский проект», — сказал эксперт.
Он добавил, что влияние семьи Назарбаева на политику страны будет ослабевать, «хотим мы этого или не хотим».
«Это историческая закономерность, и так будет всегда», — утверждает Гусев.