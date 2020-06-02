Член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему президента страны Касым-Жомарта Токаева нельзя считать технической фигурой и как изменится влияние Нурсултана Назарбаева и его семьи на внутреннюю политику государства

Гусев заявил, что Токаев пользуется поддержкой населения и доработает свой срок до конца. Серенко сказал, что должен был бы сделать Токаев, чтобы стать независимым политиком © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Да и выступление главы Казахстана на саммите глав стран ЕАЭС лишний раз подтверждает, что он проводит свою политику, хоть и с большим сопротивлением старого госаппарата. Здесь важно понимать, что ЕАЭС в Казахстане позиционируется как чисто назарбаевский проект», — сказал эксперт.

Он добавил, что влияние семьи Назарбаева на политику страны будет ослабевать, «хотим мы этого или не хотим».

«Это историческая закономерность, и так будет всегда», — утверждает Гусев.