Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, передает РИА Новости 1 июня

«Крым. Отечество. Навсегда»: Россия нападет на Украину из-за воды? ©

«Настоятельно призываем вас, госпожа Верховный комиссар, а также государства, признавшие Всеобщую декларацию прав человека и участвующие в международных конвенциях и соглашениях по защите прав человека, решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала», — говорится в письме.

Поклонская призвала мировое сообщество и ООН принять меры по прекращению дискриминационной политики властей Украины в отношении крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.

Депутат также подчеркнула, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало на территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. А сам Северо-Крымский канал, являющийся основным источником питьевой воды для Крыма, строился за счет средств и усилий не Украины, а всего СССР в 1950-е годы.

По словам Поклонской, «преступное перекрытие» Украиной канала в 2014 году уже сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма. В результате этого происходит опасное заболачивание и засоление почв и как следствие — уничтожение многих видов флоры и фауны прилегающих к каналу территорий, ухудшение плодородного слоя почвы и качественных показателей здоровья проживающих в данном регионе людей.

Парламентарий заявила, что действия Украины нарушают Устав ООН и прямо направлены на уничтожение прав человека, что нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах.